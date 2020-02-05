Оренбург, , 14:38 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла днем 4 февраля в восточной части региона: на повороте в сторону Гая от автодороги Оренбург-Орск. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги в кювет, где опрокинулся.

Пострадавших людей в результате аварии нет. Машина получила механические повреждения.