Самара, 5 февраля 2020, 15:06 — REGNUM Директора муниципального учреждения обвиняют в получении порядка одного миллиона рублей в качестве взяток в Самарской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, директор муниципального центра материально-технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы города Отрадного летом 2018 года получил от бизнесменов порядка одного миллиона рублей.
За это руководитель должен был подписывать акты выполненных работ и перечислять оплату по контрактам на ремонт двух детских дошкольных учреждений, считают следователи.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам взятки в крупном размере.
Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
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