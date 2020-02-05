Самара, , 15:06 — REGNUM Директора муниципального учреждения обвиняют в получении порядка одного миллиона рублей в качестве взяток в Самарской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, директор муниципального центра материально-технического обеспечения образовательных и муниципальных учреждений социальной сферы города Отрадного летом 2018 года получил от бизнесменов порядка одного миллиона рублей.

За это руководитель должен был подписывать акты выполненных работ и перечислять оплату по контрактам на ремонт двух детских дошкольных учреждений, считают следователи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам взятки в крупном размере.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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