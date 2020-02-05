Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Злоумышленники второй раз за день «выгоняют» сотрудников и посетителей районных судов Петербурга из зданий, распространив сообщения с угрозами о «минировании». Об этом сообщает 5 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так, под прицел лжеминёров вновь попали Красногвардейский, Василеостровский, Октябрьский, Приморский, Петроградский районные суды.

Отметим, утром в среду на улице, пока сотрудники правоохранительных органов осматривали помещение, оказались посетители и персонал семи районных судов. Никаких опасных предметов или веществ не найдено.

Эвакуация судов продолжается почти ежедневно с ноября 2019 года. Злоумышленники вымогают 120 биткоинов, других требований не выдвигалось.

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