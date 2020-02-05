Винница, Украина, , 14:25 — REGNUM В Винницкой области в автомобиле взорвалась граната, сообщила 5 февраля пресс-служба национальной полиции Украины.

«В результате взрыва гранаты в машине пострадали трое местных жителей. Предполагается, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из его участников достал гранату», — сказано в сообщении.

Пострадавшие — мужчины в возрасте 21, 34 и 36 лет. Они госпитализированы в тяжёлом состоянии, отметили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что в салоне находился ещё один участник происшествия — 52 летний мужчина. Он избежал ранений, поскольку успел в последний момент выпрыгнуть из машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковском метро задержали молодого мужчину, у которого при обыске была обнаружена боевая граната.

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