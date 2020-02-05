Улан-Удэ, , 14:17 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет 55-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве собственного сына. Мужчины поссорились после совместного распития спиртных напитков.

Как сообщает газета «Номер один», 28-летний сын слушал на своём телефоне музыку, чем мешал отцу смотреть телевизор. В ходе словесной перепалки, по данным следствия, последний схватился за нож.

Вернувшаяся в этот момент мать потерпевшего вызвала медиков. Молодого человека доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

«Отец признал вину полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — передаёт заявление следователя газета.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Республике Алтай был задержан местный житель по подозрению в убийстве отца и родного брата. Пожилой мужчина пытался остановить ссору своих сыновей.

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