Сочи, Краснодарский край, , 14:07 — REGNUM В Сочи Краснодарского края срочно расселяют жителей дома, признанного аварийным ещё в 2015 году, причиной стало ухудшение состояния дома. Об этом сообщили 5 февраля в пресс-службе администрации города.

Дом по улице Видовой, 33, был признан аварийным в 2015 году. В 2018 году новые квартиры получили жильцы 47 квартир — из 195. Остальных планировалось расселить в 2020 году в рамках краевой программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Однако 4 февраля, при плановом обследовании, специалисты выявили ухудшение состояния дома.

«После обнаружения ухудшения ситуации главой города было принято решение предоставить собственникам временное жильё в ЖК «Лесное» на улице Транспортной и в пансионате «Нева» на Виноградной. Часть собственников уже переехала в пункты временного размещения», — сообщил заместитель главы города Сочи Сергей Робилко.

В настоящее время в доме дежурят сотрудники службы спасения. В администрации города готовится постановление о принятии решения по введению локального ЧС.