р-н Троицкий, , 13:56 — REGNUM В алтайских муниципалитетах заканчиваются деньги на снегоуборку. Как пишет газета «На земле Троицкой», самой большой проблемой для жителей сел и местной власти стала расчистка дорог. Особенно тяжело инвалидам, старикам.

Например, Валентина Ивановна из п. Гордеевского рассказала, что по натоптанной тропинке в переулке невозможно даже сходить за хлебом. Но главы местных муниципалитетов говорят, что и рады бы помочь, но деньги закончились.

«В эту зиму сложилась тяжелая ситуация, снега очень много. Только расчистим — так сразу новый буран улицы заметет. Положение усугубляет то, что улицы узкие, и снег уже некуда толкать. Но мы стараемся, чтобы к школе, больнице, магазинам и другим социальным объектам дороги были прочищены. У нас заключены договоры на расчистку с КАУ «Боровлянский лесхоз» и местным дорожным участком, но ему в первую очередь нужно поддерживать в проезжем состоянии межпоселковые дороги. Кроме того, денег на очистку от снега выделено мало — всего 150 тысяч рублей, и они уже израсходованы», — пояснил глава Боровлянского сельсовета В.Е. Фомин.

«На сегодня выделенный объем средств использован. Стоимость работы гусеничного трактора составляет 1350 рублей в час, колесного — 1200», — пояснил глава администрации Заводского сельсовета В.А. Слукин.

«Расчищено больше 30 процентов всех улиц. Деньги на оплату есть, но техники не хватает. Что касается жителей отдаленного поселка Ленинского, то они товарами первой необходимости обеспечены, как раз перед началом бурана в поселок были подвезены продукты», — глава администрации Беловского сельсовета Н.Е. Пьянкова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с аналогичной проблемой после мощных снегопадов столкнулись в Заринске: устранение последствий январских снегопадов обошлись в суммы от 30 до 45 тысяч рублей на каждый многоэтажный дом.