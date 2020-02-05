Чебоксары, , 13:50 — REGNUM В Чувашии 32-летний житель Новочебоксарска признан виновным в сексуальных преступлениях. Жертвами стали две несовершеннолетние дочери сожительницы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следствием и городским судом установлено, что с июня 2014 года по январь 2019 года злоумышленник неоднократно вступал в насильственную половую связь со старшей дочерью сожительницы: в момент первого преступления девочке было девять лет. Об этом стало известно в феврале 2019 года: пострадавшая рассказала об этом своей матери.

В ходе следствия также было установлено, что в 2018 году мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и в отношении младшей дочери сожительницы, когда той было восемь лет.

Судебно-психиатрическая экспертиза не установила оснований для признания злоумышленника невменяемым.

Новочебоксарским городским судом мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней», — два и три эпизода соответственно). Ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он получил дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в ведомстве продолжает работать прямая телефонная линия «Ребёнок в опасности» (8 (8352) 624−657 или 123 с мобильного телефона), на которую принимается информация о преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года 58-летний житель Цивильского района Чувашии осуждён на 13 лет за сексуальное надругательство над трёхлетней племянницей.

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