Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Пламя, поднимавшееся над забором городской больницы №40 в Курортном районе Санкт-Петербурга, напугало местных жителей. Прибывшие на место спасатели обнаружили полыхающее пухто со строительным мусором.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь очевидцы заметили около 12:46 мск на территории больницы в Сестрорецке и сразу же позвонили спасателям. Горел контейнер со строительными отходами и сам мусор на прилегающей территории площадью 20 кв. метров.

«В 13:01 мск пожар был локализован», — отметили в ГУ МЧС.