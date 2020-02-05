Москва, , 13:44 — REGNUM Пресненский суд Москвы отказал ответчикам в проведении судебно-медицинской экспертизы по делу об ограничении родительских прав девочки, всю жизнь прожившей в перинатальном центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Ранее представители родителей подали ходатайство о проведении медицинского обследования девочки и передали суду список вопросов, которые необходимо выяснить в ходе экспертизы.

Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав после получения сообщения от перинатального центра, в котором сообщалось, что у них находится здоровая девочка, но родители её не забирают.