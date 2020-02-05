Горловка, ДНР, , 13:37 — REGNUM На северо-западе Горловки в результате обстрелов ВСУ повреждено бомбоубежище, в котором укрывались люди, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 5 февраля «Донецкое агентство новостей».

«На территории не функционирующей школы посёлка шахты 6/7 по улице Тимирязева, 26 повреждено бомбоубежище, где укрывались люди», — рассказал он.

Журналисты выяснили, что на момент обстрела в укрытии находились шесть человек, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работают сапёры, поскольку на территории закрытой школы были обнаружены взрывоопасные предметы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром, 5 февраля посёлок шахты 6/7 был подвергнут обстрелу. На территории населённого пункта упало около 20 мин калибра 120 мм, посёлок обесточен.

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