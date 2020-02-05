Москва, , 13:35 — REGNUM Российский гражданин Виктор Королёв арестован по обвинению в госизмене. Такое решение принял 5 февраля Лефортовский суд Москвы.

Суд избрал Королёву меру пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение ходатайства о продлении ареста назначено на 6 февраля, уточняют РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Подробности о таких делах не раскрываются из-за секретности. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый год виновными в госизмене признаются от четырёх до шести российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, громкий случай с задержанием чиновника за госизмену произошёл в июле 2019 года. Тогда был арестован помощник полномочного представителя президента России на Урале Александр Воробьев.

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