Тюмень, , 13:29 — REGNUM Тюменский аэропорт Рощино принял второй спецборт с 64 эвакуированными из китайского города Уханя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Алгоритм действий с пасажирами второго борта аналогичен первому, прибывшему сегодня утром. Людей проверяют тепловизором, таможенный контроль проводится на борту самолёта и их также отвозят на автобусе в центр «Градостроитель» для прохождения 14-дневного карантина.

Состояние всех прибывших удовлетворительное, заболевших нет, отмечают сотрудники санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Тюменской области.