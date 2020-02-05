Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:18 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске 4 февраля госпитализирована учащаяся одной из школ с подозрением на коронавирус. Девочка побывала перед этим в Китае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Предварительный диагноз, поставленный ребёнку, — «острая респираторная вирусная инфекция». Однако в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, анализы заболевшей девочки направлены в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии и Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора в города Новосибирска.

Результаты исследований будут получены не ранее 8 февраля. Состояние девочки удовлетворительное, сообщают в ведомстве.