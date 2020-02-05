Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге удалось найти и изъять из продажи почти тысячу пачек казахстанского табака для кальяна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Товар был найден в ходе рейда уральских таможенников и сотрудников свердловского управления Роспотребнадзора в одной из розничных точек Екатеринбурга. На продукции не было необходимой маркировки.

«Продавцу грозит штраф и уничтожение задержанной продукции», — сообщают в Уральском таможенном управлении.

Представители таможни выясняют, каким образом безакцизный табак попал в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целую тонну безакцизного турецкого табака для кальяна попытались доставить из Казахстана в Челябинск. Местная таможня не пропустила товар, было возбуждено уголовное дело на хозяев груза.

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