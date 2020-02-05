Москва, 5 февраля 2020, 13:04 — REGNUM Редакция издания РосБизнесКонслатинг (РБК) была эвакуирована по причине возгорания, начавшегося в здании редакции в Москве. Об этом свидетельствуют фото и видео с места очевидцев, опубликованные телеграм-каналом издания.
На опубликованных фото видно, что работники редакции РБК после срабатывания сигнала о пожарной тревоге вышли на улицу, где ожидали прибытия работников противопожарной службы.
Также позднее выяснилось, что загорелся погрузчик, находившийся в здании рядом с редакцией РБК.
В настоящий момент загорание ликвидировано.