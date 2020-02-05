Москва, , 12:53 — REGNUM На одном из столичных заводов произошло ЧП — рабочие выкинули из окна шкаф, который при падении попал в сотрудника предприятия, повредив ему позвоночник. Об этом сообщается на портале департамента здравоохранения столицы.

При падении на землю шкаф, отрикошетив от земли, ударил работнику в спину. От полученного удара у мужчины образовались боли в спине и слабость в ногах. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу, где у него выявили осложнённую спинномозговую травму. После этого больного для специализированного лечения перевезли в больницу имени Иноземцева.

При дополнительном обследовании у пациента выявили травмы трех позвонков — закрытый осложненный нестабильный компрессионно-оскольчатый перелом, смещение и перелом остистого отростка. Также у пациента наблюдалось непрохождение нервных сигналов и ослабление мышечной активности — парапарез.

Рабочему провели нейрохирургическую операцию на позвоночнике. Предпринятые меры позволили избежать возможных осложнений. К пострадавшему вернулась чувствительность в ногах и по мнению, после реабилитации в 3−6 месяцев пострадавший сможет вернуться к привычной жизни.

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