Мурманск, , 12:45 — REGNUM В Мурманске до сих пор можно найти сыр из стран Евросоюза, несмотря на то, что это санкционный продукт, продажа которого в России запрещена.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мурманской таможни, недавно в одном из магазинов Мурманска была выявлена сырная продукция и масло из стран Европейского союза общим весом 19 килограммов. Соответствующих товарных накладных и декларации у продукции не было.

В отношении руководителя магазина возбуждено дело за незаконную продажу товаров и нарушение требований технических регламентов.