* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор уроженцу Грузии, склонявшему жителей Ставрополья к вступлению в террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда 5 февраля.

Оказавшийся на скамье подсудимых мужчина в период с декабря 2017 года по весну 2018 года занимался вовлечением в деятельность террористов как посредством личных встреч, так и сети интернет на территории Кавказских Минеральных Вод. Ещё одного гражданина он пытался завербовать с июля по август 2018 года на территории Ставропольского края. Известно, что у подсудимого были подложные паспорт гражданина Азербайджана и иностранное водительское удостоверение.

Свою вину подсудимый признал, уточнили в суде.

«В соответствии с приговором суда уроженец Грузии признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строго режима», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.