Жуковский район, Калужская область, 5 февраля 2020, 14:24 — REGNUM В калужской деревне Лопатинка вечером, 4 февраля, на пожаре дома погиб молодой человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
Жуковским межрайонным следственным отделом начата проверка, которая показала, что по неустановленной пока причине произошло возгорание деревянного одноэтажного дома, куда зашёл 18-летний бездомный. В результате пожара молодой человек погиб.
Следователем назначены экспертные исследования, причина пожара и смерти молодого человека устанавливаются.
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