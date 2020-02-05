Жуковский район, Калужская область, , 14:24 — REGNUM В калужской деревне Лопатинка вечером, 4 февраля, на пожаре дома погиб молодой человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Жуковским межрайонным следственным отделом начата проверка, которая показала, что по неустановленной пока причине произошло возгорание деревянного одноэтажного дома, куда зашёл 18-летний бездомный. В результате пожара молодой человек погиб.

Следователем назначены экспертные исследования, причина пожара и смерти молодого человека устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты