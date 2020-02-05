Всеволожск, Ленинградская область, , 12:41 — REGNUM Истерия на фоне коронавируса в Китае добралась до районов Ленинградской области. После эвакуации персонала и посетителей Всеволожской клинической межрайонной больницы из-за сообщения о «заминировании» по райцентру пошли слухи, что в лечебном учреждении обнаружен пациент с коронавирусом. Вскоре слухи вышли за пределы Всеволожска «благодаря» соцсетям.

Однако слухи так и остаются слухами. Как уточнил корреспонденту ИА REGNUM источник в медицинских кругах региона, накануне в больнице прошла эвакуация из-за анонимного сообщения, которое пришло на электронную почту. Как и в соседнем регионе, Петербурге, злоумышленники сообщали о «минировании» здания. Угроза не подтвердилась.

«Слухи о том, что в больнице обнаружен коронавирус, не соответствуют действительности», — заверил собеседник агентства.

Отметим, все жители Петербурга и Ленобласти, которые обратились за медицинской помощью из-за недомогания после прибытия из КНР, проходят медицинский осмотр в специализированной клинике — в инфекционной больнице имени С. П. Боткина в Петербурге. Как ранее сообщал представитель городского управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

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