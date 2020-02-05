Ульяновск, , 12:37 — REGNUM В Ульяновске прокуратура требует через суд вернуть часть средств в виде процентов, потраченных из бюджета на строительство детского сада. В ведомстве считают, что средства были перечислены незаконно, сообщается на сайте прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2019 года муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик» заключило контракт с коммерческой структурой по строительству 160-местной дошкольной образовательной организации. Сумма контракта превысила 156 млн рублей.

«Накануне 2020 года руководство муниципального бюджетного учреждения перечислило фирме аванс в размере 30% от соответствующей цены. Данные действия были реализованы в рамках некоего дополнительного соглашения», — говорят в прокуратуре, напоминая, что изменение существенных условий контракта запрещено законодательством и не было предусмотрено аукционной документацией.

В ведомстве считают, что в результате бюджетные средства были использованы неправомерно. В арбитражный суд направлен иск о признании недействительным дополнительного соглашения с обязанием коммерческой структуры «выплатить всю сумму процентов за незаконное пользование финансовыми ресурсами бюджета по день фактического исполнения обязательства по возврату денежных средств».

Отметим, что ранее органы власти Димитровграда погасили 5 млн рублей задолженности перед субъектом предпринимательства за проведение мероприятий по энергосбережению при эксплуатации сетей уличного городского освещения.