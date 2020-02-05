Омск, , 12:32 — REGNUM В Омской области следствие проводит проверку по факту смерти 73-летнего пенсионера. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в региональном следственном управлении СКР.

Пенсионер ушёл из дома-интерната 15 ноября 2019 года. В ходе проверки выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртным и страдал хроническими заболеваниями. Он пошёл искать спиртное, которое до этого спрятал в лесу, и не вернулся. Следователи предположили, что он мог заблудиться. Поиски результатов не дали.

4 февраля охотники из омского городка Нефтяников обнаружили тело неизвестного мужчины в лесном массиве межу деревней Малахово и посёлком Дачный. Лицо умершего было повреждено дикими животными. Установлено, что это пропавший пенсионер. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре судмедэксперт не обнаружил.

Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесу Уфы обнаружен труп мужчины.