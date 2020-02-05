Видное, Московская область, , 12:47 — REGNUM В Ленинском районе Подмосковья задержали подозреваемого в совершении серии краж автомагнитол из машин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, его задержали после изучения записи камер видеонаблюдения, где видно как на парковке около одного из жилых домов города Видное злоумышленник разбил стекло автомобиля и похитил автомагнитолу, после чего скрылся.

«…Полицейские установили и задержали подозреваемого недалеко от места совершения преступления, когда он осматривал другие припаркованные автомобили», — сообщила Татьяна Петрова.

В дальнейшем была установлена возможная причастность подозреваемого к совершению еще пяти подобных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».