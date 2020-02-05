с. Ребриха, , 12:23 — REGNUM В безвыходном положении оказались ученики из села Молодёжное Ребрихинского района Алтайского края. Отныне они вынуждены добираться до школы в селе Паново своим ходом. А это два километра в одну сторону по обледенелой после снегопадов дороге. Как сообщают «Вести-Алтай», в такой ситуации оказались более 30 учащихся.

«По пути до школы дети пересекают федеральную трассу. На участке нет знаков, ограничивающих скоростной режим транспорта. Пешеходный переход — нерегулируемый. Плюс ко всему, на дороге гололёд», — отмечают алтайские телевизионщики.

Выяснилось, что обслуживание школьного маршрута приостановили ещё 13 января 2020 года из-за болезни водителя школьного автобуса, а найти ему замену так и не смогли.