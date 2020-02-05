Уфа, , 12:26 — REGNUM Уголовное дело по факту контрабандного ввоза на территорию России бриллианта стоимостью более одного миллиона рублей возбуждено в Уфе. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 28 января текущего года сотрудники Башкирской таможни зафиксировали факт провоза в Россию бриллианта весом 2,27 карата, который относится к стратегически важным товарам. Стоимость бриллианта оценивается в более один миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Отмечается, что расследование данного дела было взято на особый контроль прокуратурой.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

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