Чебоксары, , 12:11 — REGNUM Прокуратура Чувашии подвела итоги работы по привлечению к административной ответственности за коррупционные правонарушения. В 2019 году пять юрлиц оштрафованы за незаконное вознаграждение в интересах юрлица, более 70 юридических и физических лиц — за незаконное привлечение к труду чиновников, в том числе бывших, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В ведомстве отмечают, что «особое внимание» было уделено «неотвратимости наступления административной ответственности за передачу, обещание или предложение незаконного вознаграждения от имени или в интересах юридического лица» (ст. 19.28 КоАП РФ). За данный вид правонарушения по прокурорским постановлениям оштрафованы пять юридических лиц на 2,5 млн рублей, из них взыскано 2 млн рублей.

Одно из резонансных дел касалось уголовного преследования двух бывших сотрудников государственной службы республики по конкурентной политике и тарифам. Правоохранители считают, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года они получали взятки от двух лиц, действовавших в интересах ряда коммерческих организаций в сфере электроснабжения. Общий размер полученных взяток оценивается следствием более чем в 4 млн рублей. В ходе следствия по постановлениям прокуратуры к административной ответственности (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ) к наказанию в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей привлечены два ООО. В прокуратуре считают, что представитель данных частных компаний, действуя в интересах юридических лиц, передал должностному лицу тарифной службы «200 тыс. рублей за каждую организацию».

К административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего») привлечены 73 юридических и должностных лица. Размер наложенных штрафов составил 2,8 млн рублей, из них оплачено 2,2 млн рублей.

Кроме того, за совершение иных административных правонарушений, сопряженных с коррупционными проявлениями, к административной ответственности привлечены 34 должностных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за 11 месяцев 2019 года были привлечены к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения более 1 тыс. должностных лиц, административно наказаны 110 юридических и физических лиц. Выявлено свыше 3,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, для устранения которых внесено 1106 представлений, в суды направлено 82 заявления и иска, опротестовано 935 незаконных нормативных актов.

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