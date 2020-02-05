Улан-Удэ, , 12:07 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову и главному военному прокурору Валерию Петрову в связи с делом боксёра Георгия Куташвили. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, письмо ушло за подписью спикера Владимира Павлова.

«Народный Хурал Республики Бурятия обращается к вам с ходатайством о содействии в объективном рассмотрении уголовного дела в отношении Георгия Мишаевича Кушиташвили», — говорится в обращении.

Депутаты отметили, что спортсмен зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным, соблюдающим установленный режим и рекомендации врачей национальной сборной по боксу. По их словам, Георгий Куташвили пользуется уважением на малой родине, являясь примером для молодёжи.

Поэтому для депутатского корпуса важно, чтобы действия боксёра получили объективную оценку. Для чего они попросили генпрокурора взять расследование дела под личный контроль. Напомним, ранее двукратный чемпион России по боксу был взят в Москве под арест по обвинению в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца.

Добавим, что заместитель генерального прокурора и главный военный прокурор России Валерий Петров долгое время проработал в Бурятии. С 2006 по 2017 годы он занимал должность прокурора республики.

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