Тюмень, , 12:04 — REGNUM Прилетевшие в Тюмень из Китая первые 80 соотечественников признаков заболевания новым коронавирусом не имеют. Об этом заявил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

«При осмотре эвакуированных из Китая людей, никого с признаками заболевания коронавирусом не выявлено. Жалоб на самочувствие пассажиры не высказывали. Всем им провели бесконтактное измерение температуры тела. Лиц с повышенной температурой не выявлено», — сообщил Александр Летюшев.

Напомним, сегодня утром в Тюмень для прохождения карантина из китайского Уханя были доставлены эвакуированные из очага эпидемии граждане России и СНГ. Их на данный момент размещают в центре «Градостроитель».

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