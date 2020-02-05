Тюмень, 5 февраля 2020, 12:04 — REGNUM Прилетевшие в Тюмень из Китая первые 80 соотечественников признаков заболевания новым коронавирусом не имеют. Об этом заявил журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.
Напомним, сегодня утром в Тюмень для прохождения карантина из китайского Уханя были доставлены эвакуированные из очага эпидемии граждане России и СНГ. Их на данный момент размещают в центре «Градостроитель».
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