Симферополь, 5 февраля 2020, 12:02 — REGNUM На дне симферопольского водохранилища обнаружен автомобиль с погибшей женщиной. Об этом 5 февраля журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
По его словам, специалисты обследовали акваторию и прибрежную полосу, однако поисковые работы результата не дали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили о растущем дефиците воды в водохранилищах, питающих город. По сравнению с прошлым годом, в них не хватает порядка 25−28 млн кубических метров воды.
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