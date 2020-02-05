Симферополь, , 12:02 — REGNUM На дне симферопольского водохранилища обнаружен автомобиль с погибшей женщиной. Об этом 5 февраля журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

«По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2115 скатился в воду в районе водно-спортивного комплекса. В нём находилось два человека. Мужчина успел выбраться, а его спутница — нет», — отметил министр.

По его словам, специалисты обследовали акваторию и прибрежную полосу, однако поисковые работы результата не дали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили о растущем дефиците воды в водохранилищах, питающих город. По сравнению с прошлым годом, в них не хватает порядка 25−28 млн кубических метров воды.

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