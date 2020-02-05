Москва, 5 февраля 2020, 11:54 — REGNUM Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову. Об этом 5 февраля передаёт «Интерфакс».
Отмечается, что извинения носят официальный характер и принесены за необоснованное уголовное преследование. Документ направлен пострадавшему.
Ранее стало известно, что журналист Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства.
Работника СМИ задержали 6 июня 2019 года по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Вскоре в МВД объявили о невиновности Голунова, дело закрыли.