Тегеран, , 11:53 — REGNUM 4 февраля в Бандар-Аббасе (провинция Хормозган) на совещании по борьбе с наркопреступностью начальник иранского штаба по контролю за оборотом наркотиков бригадный генерал Эскандар Момени сообщил, что Антинаркотическая полиция Сил правопорядка Ирана изъяла в общей сложности 800 тонн различных видов запрещенных наркотиков за последние десять месяцев. Об этом сообщает иранское новостное агентство Mehr News.

Кроме того, данная цифра свидетельствует о росте изъятий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17%. Свыше 75% конфискаций наркотических веществ в стране приходится на восточные и юго-восточные провинции.

По словам главы иранского штаба по контролю за оборотом наркотиков, уровень конфискации наркотиков в провинции Хормозган увеличился на 9%.

Напомним, четыре десятилетия власти Ирана активно боряться с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций.