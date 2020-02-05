Москва, , 11:49 — REGNUM Причины появления отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09» пока не подлежат раскрытию. Об этом написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter.

Один из пользователей спросил Рогозина о том, когда причины инцидента на орбите будут названы. «Всему своё время», — ответил Рогозин.

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко написал в микроблоге, что причины появления отверстия будут названы после того, как следственные органы огласят результаты разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09» космонавты обнаружили и заделали в августе 2018 года. Рогозин позднее подтвердил, что оно было просверлено изнутри, и речь идёт о «преднамеренном воздействии».

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