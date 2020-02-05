Майкоп, , 11:46 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Адыгее против руководящего сотрудника учебной авиационной базы ВКС России в городе Майкопе. Офицера задержали при попытке незаконно получить деньги от отца одного из военнослужащих, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

Установлено, что подозреваемый пообещал жителю Майкопа решить вопрос о переводе его сына (военнослужащего по призыву) по медицинским показаниям в другую военную часть в городе Армавире Краснодарского края. За это сотрудник учебной авиационной базы потребовал 300 тыс. рублей.

Подозреваемый получил часть требуемой суммы, а именно 30 тыс. рублей. Однако деньги были переданы офицеру в рамках оперативного эксперимента, в ходе которого силовики задержали его с поличным. На фигуранта завели уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.