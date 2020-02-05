Элиста, , 11:42 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели рабочего в Элисте возбуждено следственными органами Калмыкии, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе СУ СКР по республике Калмыкия. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла утром 29 января на улице Ленина в столице республики. По версии следствия, при выполнении демонтажа разрушенного здания производственной базы на одного из рабочих обрушилась бетонная балка. Мужчина скончался на месте происшествия. Следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в городе Мценске Орловской области при взрыве в производственном помещении местного предприятия погибли пять человек, трое пострадали. В числе погибших и пострадавших оказались граждане Турции.