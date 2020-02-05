Смоленск, , 11:26 — REGNUM 67-летний житель Смоленской области признан виновным в убийстве своего односельчанина, сообщила 5 февраля пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Как установлено следствием и судом, в октябре 2019 года в селе Угра Смоленской области в дом к фигуранту дела пришёл его 36-летний односельчанин. Гость вёл себя неадекватно, а когда хозяин попросил его уйти, несколько раз ударил пожилого мужчину по лицу. В ответ хозяин схватил нож и трижды ударил агрессивного гостя в грудь, от ранений тот скончался.

Суд, сообщили в СУ СКР, учёл смягчающие вину подсудимого обстоятельства. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительницу Уфы приговорили к семи годам лишения свободы за убийство бывшего супруга в пьяной ссоре.