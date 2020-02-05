Лагос, Нигерия, , 11:29 — REGNUM Из автомобиля в международном аэропорту Муртала Мухаммеда в коммерческой столице Нигерии, Лагосе, были изъяты незаконно вывозимые средства на сумму 8 миллионов долларов США. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение таможенных служб.

В соответствии с заявлением, денежные средства были завернуты в большие коричневые конверты, спрятанные под сиденьями автомобиля.

По словам начальника таможни Хамида Али, эти деньги незаконно вывозились из страны «синдикатом по отмыванию денег, помогающем коррумпированным правительственным чиновникам».

Два водителя, предположительно работающие на названную компанию в аэропорту, которые, как утверждается, были пойманы при транспортировке наличных денег в аэропорт, были арестованы, отмечают репортеры.