Москва, 5 февраля 2020, 11:21 — REGNUM В Москве вызвали бригаду сапёров к магазину «Дикси», передаёт 5 февраля агентство «Москва».
Согласно сообщению, инцидент произошёл 4 февраля у магазина в Шмитовском проезде. В ОВД «Пресненский» поступил сигнал о предмете, похожем на гранату.
На месте сапёры выяснили, что предмет является страйкбольной гранатой и угрозы не представляет.
Как сообщало ИА REGNUM, все станции метро Москвы, а также три железнодорожных вокзала и несколько райсудов оказались «заминированы» неизвестными 4 февраля. Проверки опасность не подтвердили.