Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону сгорели три иномарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 5 февраля.

Сообщение о ЧП на улице Козлова поступило в экстренные службы в 4:12 мск. По прибытию пожарным расчётов, пламенем были объяты Mitsubishi Pajero, Audi Q3 и BMW X1.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. метров. Пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено восемь человек и две единицы техники. По предварительным данным, автомобили подожгли.