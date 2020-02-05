Донецк, , 11:06 — REGNUM Сотрудники спецслужб ДНР задержали мужчину, который по предварительным данным, сотрудничал с СБУ. Об этом сообщили 5 февраля в пресс-службе МГБ ДНР.

«Задержан житель ДНР Парфенюк Д.А. 1989 года рождения. Установлено, что в августе 2017 года Парфенюк при пересечении КПП «Марьинка» был завербован сотрудниками СБУ на компрометирующей основе», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что с августа 2017 года по сентябрь 2019 года задержанный доставлял посылки с неизвестным содержимым на территорию ДНР, передавал представителям СБУ сим-карты местного мобильного оператора «Феникс», собирал и передавал информацию о жителях некоторых квартир в Донецке, а также информацию военного характера.

По версии следствия, мужчине также была поставлена задача устроиться на работу в правительство ДНР с целью сбора информации о работе органов власти. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ заявили об успешной операции по вывозу бывшего министра угольной промышленности ДНР на территорию Украины. Позже оказалось, что экс-министр жил на территории Украины последние пять лет.

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