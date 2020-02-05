Москва, , 11:00 — REGNUM В Москве был избит сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом передаёт 5 февраля издание Baza.

По данным источника, происшествие случилось возле ресторана «Жигули» на Новом Арбате. Сначала сотрудник спецслужбы дрался с одним неизвестным, затем в драку вмешался третий участник. Пострадавшего повалили на землю. Врачи диагностировали ушиб.

Издание уточняет, что участники драки предварительно установлены, но пока не задержаны.

Официальной информации по инциденту пока нет.