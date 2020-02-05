Благовещенск, , 11:00 — REGNUM Сотрудниками УФСБ по Приамурью при получении взятки задержан руководитель ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приамурью.

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Следком возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия подозреваемый в период с 2014 по 2019 год получил от представителя организации, выполняющей реконструкцию осушительных систем, взятку в общей сумме более 1,3 млн рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также общее покровительство и попустительство при исполнении заключенных контрактов.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник управления в региональном минприроды задержан оперативниками в Краснодаре.