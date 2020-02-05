Москва, , 10:53 — REGNUM Следствие выступит с ходатайством об аресте мужчины, которого обвиняют в применении насилия к детям. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«Отчим в ходе воспитания малолетних детей супруги неоднократно применял к ним физическую силу», — говорится в информации.

На допросах задержанный подтвердил факт насилия по отношению к детям.

Указано, что обвиняемый 1981 года рождения. Уголовное дело расследуется по ст. 117 УК РФ («Истязание»).