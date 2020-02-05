Сретенск, Забайкальский край, , 10:52 — REGNUM Власти Забайкальского края известили о завершении ремонтных работ в селе Дунаево Сретенского района, где накануне, 5 февраля, на промежутке от станции водоснабжения первого подъема до железнодорожных путей произошел порыв магистральной трубы водопровода.

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в ночь была организована работа по отводу воды от объектов, которые находились в зоне подтопления, а утром 5 февраля было произведено отключение линии электропередач напряжением 0.4кВ. Это позволило раскопать траншею на месте повреждённого участка водовода.

«Трубопровод постройки 1913 года диаметр чугунной трубы 200 миллиметров. При осмотре выявлено разрушение подбивочного слоя, согласно технологического процесса произвели ремонт с применением асбеста и свинца, наложили стягивающий хомут. В 15.27 возобновили подачу воды, давление в системе стабильное», — заявили чиновники.