Тула, , 10:51 — REGNUM Спасатели из Уфы помогли молодым мамам с детьми вытащить их съехавший в кювет автомобиль в селе Тульской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба управления гражданской защиты столицы Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, два спасателя из Уфы выехали в город Новомосковск Тульской области для прохождения обучения.

2 февраля они с другими «студентами» отправились на экскурсию в дом-музей в селе Себино. После посещения музея спасатели захотели осмотреть местную купель. Прибыв на место, они увидели, что в овраге стоит автомашина, около которой находятся девушки с детьми.

Девушки пояснили, что их автомобиль скатился с пригорка, и они не могут его вытащить из кювета. В происшествии никто не пострадал, поскольку в момент съезда машины в ней никого не было.

Отмечается, что вся группа, в которой были и уфимские спасатели, вытащила автомобиль из оврага на дорогу.

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