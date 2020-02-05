Москва, , 10:32 — REGNUM Напавшего на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой Ахада Карабалаева отправили на принудительное лечение, сообщила 5 февраля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Эксперты заключили, что у Карабалаева психическое расстройство, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, отметила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября 2019 года неизвестный в маске проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковном городском округе Истра и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 7 сентября правоохранители задержали подозреваемого, им оказался гражданин Казахстана Ахад Карабалаев. Мужчина незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы.

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