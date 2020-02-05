Благовещенск, , 10:31 — REGNUM В Благовещенске сотрудники финансовой организации при пересчёте денег обнаружили купюру достоинством 100 юаней с признакам подделки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

Читайте также: Трое оренбуржцев осуждены за фальшивомонетничество

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что купюра номиналом 100 юаней имеет признаки подделки. Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, изготовивших и сбывших поддельные купюры», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге три человека осуждены за подделку денежных знаков.