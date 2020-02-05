Уфа, , 10:24 — REGNUM Один человек пострадал во время дорожного происшествия с двумя КАМАЗами в Уфе. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 4 февраля.

Автомобиль КАМАЗ, за рулем которого сидел 53-летний житель Чишминского района, ехал по Южному проезду. Поворачивая на Миловское шоссе он столкнулся с встречным грузовиком КАМАЗ, которым управлял 30-летний водитель.

В результате ДТП 53-летний водитель был госпитализирован с травмами.

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