Волгоград, , 10:23 — REGNUM Трамвай №13 потерял колесо и сошёл с рельс в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Движение транспорта по этому маршруту временно приостановлено.

Авария произошла утром 5 февраля в районе рынка «Северный». Очевидцы говорят, что колесо отлетело на несколько метров. Трамвай эвакуируют в депо — на месте работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс».

В мэрии пояснили, что на время ремонтных работ движение по маршруту осуществляется в границах «Депо № 5 — Матросова». Специальный дополнительный автобус развозит пассажиров от депо до остановки «Монолит» бесплатно.