Соледар, ДНР, 5 февраля 2020, 10:21 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 106 единиц боеприпасов, сообщили 5 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов пострадали пять домов в посёлке шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. В одном случае зафиксировано прямое попадание.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили около 20 мин калибра 120 мм в направлении посёлка шахты 6/7 на окраине Горловки. Посёлок обесточен. По уточнённым данным, в результате обстрела был повреждён водопровод по улице Тимирязева.
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