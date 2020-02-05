Соледар, ДНР, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 106 единиц боеприпасов, сообщили 5 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов пострадали пять домов в посёлке шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. В одном случае зафиксировано прямое попадание.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили около 20 мин калибра 120 мм в направлении посёлка шахты 6/7 на окраине Горловки. Посёлок обесточен. По уточнённым данным, в результате обстрела был повреждён водопровод по улице Тимирязева.

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